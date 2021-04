NBA, spavento per gli Hawks: Trae Young esce per infortunio

Preoccupazione in casa Atlanta Hawks. Durante il match di questa notte contro i New York Knicks, la stella della squadra Trae Young è uscita zoppicante a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Il giocatore è stato accompagnato negli spogliatoi e non è più rientrato in campo. Gli Hawks hanno immediatamente effettuato i raggi-X, che hanno dato esito negativo. Nel corso della giornata si sottoporrà a una risonanza magnetica, la quale ci darà maggiori informazioni sull’infortunio.

Trae Young was in pain after an awkward landing on his ankle



Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/l7YToTYMxT — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2021

Come si nota dalle immagini, Trae Young si è scontrato con un giocatore dei Knicks durante l’esecuzione di un floater da centro area, ricadendo malamente sul piede sinistro. Fino a quel momento, Young stava guidando i suoi con 20 punti e 14 assist. L’episodio è avvenuto con ancora un minuto da giocare nel terzo quarto. Gli Hawks, in quel momento in vantaggio, hanno poi perso la partita per 137 a 127, dopo un tempo supplementare.

Trae Young goes down with an apparent lower leg injury…Prayers up. 🙏



pic.twitter.com/t1RcsVrtSO — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2021

Per gli Atlanta Hawks una sua assenza prolungata potrebbe mettere a rischio la corsa ai Playoff. La squadra di Young è al momento quinta nella Eastern Conference, con un record di 32 vittorie e 27 sconfitte. Il play 22enne è il miglior realizzatore dei suoi, con 25.4 punti di media a partita. Inoltre, è anche il miglior assistman.

Lo stesso Trae Young ha commentato con un tweet il proprio infortunio:

“Dio mi ha coperto le spalle questa volta. Torno presto.”

God had my back with this one..

Be back soon🙏🏽#WeMove — Trae Young (@TheTraeYoung) April 22, 2021

