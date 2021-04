Le 9 statistiche impressionanti della striscia di Stephen Curry

Stephen Curry sta vivendo una stagione da favola, lo sappiamo, ma quello che ancor colpisce tifosi e addetti ai lavori è lo stato di forma smagliante mostrato dalla stella di Golden State nelle ultime nove partite: il nativo di Akron ha sempre segnato almeno 30 punti in ciascuna delle sue ultime nove gare. In vista dell’incontro di sabato tra Golden State Warriors ed i Boston Celtics, The Score ha raccolto 9 statistiche clamorose che raccontano quello ha fatto – ai limiti del terrestre – Stephen Wardell Curry.

È il primo giocatore a…

I 53 punti di Curry nella vittoria per 116-107 sui Denver Nuggets di martedì scorso, lo hanno reso il primo giocatore nella storia NBA ad aver registrato tre partite da 50 punti in una sola stagione all’età di 32+ anni.

Due partite consecutive con 10+ triple segnate

Con oltre 10 bombe realizzate ad allacciata di scarpe nelle ultime due partite contro Nuggets e Oklahoma City Thunder, Curry è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a registrare due gare di fila con almeno 10 triple messe a referto. In carriera, ha raggiunto la doppia cifra di bombe messe a segno in singola partita, in 20 occasioni: si tratta di un record nella storia di questa lega.

Nove partite di fila con più di 30 punti

Le nove partite consecutive con 30+ punti ad allacciata di scarpe, rendono Curry il primo giocatore degli Warriors a centrare una striscia di questo tipo dai tempi di Rick Barry nella stagione 1966-67. Wilt Chamberlain detiene il record NBA con 65 prestazioni consecutive con almeno 30 punti a serata.

15.9 di media nel terzo quarto

Curry sta viaggiando ad una media di 15.9 punti realizzati nel terzo quarto nelle ultime 9 uscite. Qualcosa di semplicemente irreale.

29 triple in cinque giorni

Nel corso di cinque giorni di partite contro Houston Rockets, Nuggets e Thunder (da domenica a giovedì scorso, ndr) il prodotto Davidson ha messo a segno 29 triple, infrangendo il suo precedente record NBA di triple realizzate in un arco di tre gare.

30.7 di media stagionale

Curry ha ora una media di 30.7 punti in stagione, appena 0.4 dietro Bradley Beal in prima posizione nella classifica NBA 2020/2021 per media punti. Curry potrebbe diventare il secondo giocatore di almeno 33 anni a registrare una media di almeno 30 punti in una stagione. Chi è l’altro? Michael Jordan.

54.9 % dal campo

Curry ha tirato con il 54.9% dal campo durante le sue ultime nove partite. Decisamente una cifra più alta rispetto alla percentuale realizzativa in carriera pari al 47.7%. Sta tirando con il 47% da dietro l’arco contro il 43.4% registrato in 12 stagioni NBA.

344 punti nelle ultime nove

Curry ora ha messo a segno 344 punti nelle ultime nove partite (38.2 di media): si tratta del bottino più alto nella storia NBA per una striscia di questo tipo e per un giocatore di almeno 33 anni.

17.784 punti con gli Warriors

La clamorosa prestazione da 53 punti contro i Nuggets è stata notevole, ma gli ha anche permesso di superare Wilt Chamberlain nella classifica dei migliori marcatori nella storia dei Golden State Warriors a quota 17.784. Curry è ora il leader di tutti i tempi dei californiani in termini di punti, assist e palle rubate.

