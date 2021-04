NBA, Deni Avdija si frattura la caviglia: stagione finita

Finisce qui la prima stagione in NBA del rookie Deni Avdija. Finisce a causa di una microfrattura alla caviglia destra, evidenziata dai raggi-X effettuati subito dopo la partita. La risonanza magnetica è attesa in giornata per accertarsi che non ci siano legamenti danneggiati. L’infortunio non dovrebbe obbligare Deni Avdija a sottoporsi a un intervento. Tuttavia dovrà stare ai box per 2/3 mesi. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

X-Rays on right ankle of Wizards rookie F Deni Avdija reveal a hairline fracture, source tells ESPN. MRI tomorrow. Season over, but no surgery expected to be needed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2021

Deni Avdija si è infortunato a pochi secondi dal termine del secondo quarto, durante la sfida tra i suoi Washington Wizards e i Golden State Warriors. Il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto sul parquet, prima che lo staff lo spostasse negli spogliatoi con una sedia a rotelle.

Deni Avdija needed a lot of help the locker room after suffering a lower leg injury 🙏



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/GlZHvGkYuZ — Dime (@DimeUPROXX) April 22, 2021

Wizards rookie Deni Avdija suffers a lower leg injury coming down from a rebound



Prayers up 🙏 pic.twitter.com/Vwo82znEuM — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2021

L’All-Star Bradley Beal ha poi guidato gli Wizards alla vittoria finale. La stella della squadra ha voluto incoraggiare il suo giovane compagno infortunato:

“Il mio consiglio è lo stesso che mi sarebbe piaciuto dare a me stesso quando ero un rookie. Si tratta di capire che il tuo corpo sta crescendo, ci saranno alcuni alti e bassi, ci saranno un sacco di cose che non potrai controllare. Resta positivo, sapendo di poter tornare e di poter superare tutto questo, diventando un giocatore migliore e ancora più forte.”

Anche coach Scott Brooks ha voluto incoraggiare il giovane Avdija:

“Due cose amo di Deni: ci tiene molto e lavora estremamente sodo. E queste sono due caratteristiche fondamentali nel nostro programma. Ha avuto un anno di alti e bassi, sicuramente. Guardate ai grandi rookie, agli MVP della Lega, guardate il loro primo anno, non ci sono differenze. Delle volte mettiamo troppa pressione addosso a questi giocatori, come se avessero 27 anni. Deni ci tiene, lavora duro, è un ragazzo eccezionale e siamo fortunati ad averlo in squadra.”

