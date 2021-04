Risultati NBA: Suns corsari a Philadelphia, Brooklyn inciampa sui Raptors

(24-34) Chicago Bulls 105 – 121 Cleveland Cavaliers (21-37)

Partiamo dalla vittoria casalinga dei Cavs, che sul parquet amico della Rocket Mortgage FiledHouse di Cleveland ottengono un buon successo contro i Bulls di Billy Donovan.

I padroni di casa mantengono la testa del match dal primo all’ultimo minuto di gioco, senza mai andare sotto e dimostrando di poter gestire senza alcun affanno le polveri decisamente bagnate di Chicago: solo Coby White con i suoi 14 punti riesce ad andare in doppia cifra fra gli starter.

Striscia di cinque sconfitte consecutive archiviata con una certa soddisfazione, dunque, anche grazie al solito backcourt on fire: 30 punti e 7 assist per Collin Sexton, mentre Darius Garland chiude con 25 punti.

(20-39) Oklahoma City Thunder 116 – 122 Indiana Pacers (27-31)

Costretti a presentarsi in versione decisamente ridimensionata per via del forfait di ben sette elementi, i Pacers si fanno eredi della fortunata tradizione dello small ball e hanno la meglio sui Thunder facendo leva su talento ed efficienza più che su fisicità e centimetri.

Che di necessità si possa tranquillamente far virtù i padroni di casa iniziano a dimostrarlo già dai primi minuti di gioco, nel corso dei quali Indiana si porta avanti col lavoro chiudendo la prima metà di gara su un rassicurante +10 (57-57) che spiana loro la strada in vista dei restanti 24 minuti, nonostante qualche timido tentativo di rimonta da parte degli ospiti.

Neppure il career-high pareggiato da Darius Bazley con i suoi 26 punti è bastato per rimettere in discussione il risultato: merito dei 29 punti, 15 rimbalzi e 7 assist di uno strepitoso Malcolm Brogdon, del 26-5-6 di Caris LeVert e della doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi messa a referto da Oshae Brissett (!).

(16-44) Minnesota Timberwolves 125 – 128 Sacramento Kings (24-35)

A 24 ore di distanza dal successo esterno dei ragazzi di coach Finch, la tripla mandata a bersaglio a 8,8 secondi dalla fine da Buddy Hield consegna una meritata rivincita ai padroni di casa dei Kings.

Match divertente e combattuto dal primo all’ultimo minuto di gioco – letteralmente -, con Sacramento che nella prima metà di gara veleggia su un apparentemente rassicurante +11 per poi lasciarsi un po’ troppo andare e subire il ritorno degli ospiti, che tornano avanti a fine terzo quarto.

Alla fine, però, con le difese ridotte quasi a spettatrici non paganti dell’incontro, è stata la prodezza balistica di Hield – autore complessivamente di 29 punti, 6 rimbalzi e 5 assist – a consegnare il successo ai suoi, condannando Minnesota alla sconfitta numero 44 di questa travagliata regular season.

Nulla da fare, dunque, per i 26 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di Karl-Anthony Towns, con gli ospiti che pagano la scarsa vena realizzativa dei vari Harkless, Whiteside e Jones.