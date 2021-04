NBA, Joel Embiid: “Io sono l’MVP. Le critiche di Shaq? Mi hanno caricato”

Uno dei favoriti per la conquista del prossimo titolo di MVP è la star dei Philadelphia 76ers Joel Embiid. Le medie del camerunense sono clamorose: 30.1 punti, 11.3 rimbalzi e 3.2 assist a partita. Grazie a questi numeri i Sixers occupano il primo posto della Eastern Conference con un record di 39-19.

Intervistato dal giornalista di “The Athletic” Shams Charania, Embiid ha ribadito la sua convinzione di essere l’MVP di questa stagione:

Sul suo rapporto con la dirigenza dei Sixers:

Sulla squadra:

Infine il giocatore si è espresso sulle numerose critiche ricevute durante la scorsa stagione, tra cui quelle di Shaquille O’Neal e Charles Barkley:

76ers star Joel Embiid sits down with @Stadium: “There’s no doubt (I’m MVP). I’ve been dominant all season. I’m not going to stop.” On motivation from feeling disrespected and frustrated last season, Shaq’s criticism “opened my eyes to actually realize that I can be that guy.” pic.twitter.com/Ud3O2APOkV

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2021