NBA, Damian Lillard entra nella top 10 dei migliori tiratori da 3 punti di sempre

La star dei Portland Trail Blazers Damian Lillard è tornato a macinare record dopo l’infortunio subito al polpaccio. Infatti, il play ha superato Jason Kidd nella top 10 dei migliori tiratori da 3 punti di sempre. Lillard ha superato l’ex giocatore NBA durante la sconfitta all’ultimo respiro contro i Denver Nuggets per 106-105.

Al momento, il numero di triple messe a segno dal giocatore dei Blazers è di 1.989. Prossimo obiettivo è Paul Pierce a quota 2.143. Grazie al suo eccezionale arsenale offensivo, non dovrebbe essere un problema per Dame superare l’ex giocatore dei Celtics.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/fjdvpGvRkZ

— NBA (@NBA) April 22, 2021