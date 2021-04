La stagione NBA 2016 è stata un’annata totalmente memorabile: è stata l’ultima di Kobe Bryant, è quella dello storico record di 73-9 firmato dai Golden State Warriors ed è stata quella della rimonta più grande di sempre nelle Finals NBA compiuta dai Cleveland Cavaliers ai danni proprio dei californiani. La compagine dell’Ohio è stata infatti capace di rimontare un pesantissimo 3-1.

La serie ha visto diverse giocate iconiche. Kevin Love, in una recente intervista, ha però individuato un’azione di gioco che in qualche modo ha regalato il titolo NBA a Cleveland, ossia la clamorosa stoppata di LeBron James ai danni di Andre Iguodala registrata a pochi minuti dal termine di gara-7. Il lungo l’ha definita “la più grande giocata difensiva di tutti i tempi”:

“Ricordo che stavo tornando indietro e vedevo JR Smith davanti a me che inseguiva Iguodala. Poi, in una frazione di secondo, ho notato JR spostarsi per fare spazio al ‘decollo’ di LeBron e stoppare la sfera sul tabellone. Questo è quello che ricordo. Forse avevo anche un’angolazione migliore di chiunque altro. L’ho già detto una volta: penso sia la giocata difensiva di tutti i tempi.”

Quella stoppata ha portato Kyrie Irving a tirare la famosa bomba che ha poi chiuso la gara contro Golden State, per il primo titolo storico di Cleveland:

“Abbiamo fatto diverse giocate importanti e significative in quell’occasione. Proprio per questo, non possiamo dire come sarebbe andata a finire quella partita se LeBron non avesse fatto quella stoppata. In ogni caso, è stata l’ennesima firma sul gioco del forse più grande giocatore di tutti i tempi.”