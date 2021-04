Il saggio Gary Payton non sembra essere un appassionato di comparazioni tra giocatori di epoche diverse. Sull’annosa discussione che ci portiamo dietro da ormai diversi anni su chi sia il GOAT tra LeBron James e Michael Jordan, l’ex giocatore dei Seattle SuperSonics – il quale ha avuto l’opportunità di sfidare entrambi – ha commentato al podcast di “Scoop B” Robinson la principale differenza di stelle di questa portata:

“Stiamo parlando di due giocatori di basket diversi. Jordan era un giocatore che voleva sempre la palla, in grado di segnare qualsiasi tiro e sapevi che avrebbe tirato lui quando necessario. Mentre LeBron penso sia un giocatore di basket a tutto tondo. Se mi chiedessi: ‘Chi è il miglior giocatore di basket All-Around?’ Ti direi LeBron James, di gran lunga. Sa fare tutto. Può passare la palla meglio di Jordan, può superare gli avversari meglio di Jordan. Dal punto di vista del tiro, invece, non credo. Mentre a rimbalzo penso sia migliore, ma anche Jordan era un gran rimbalzista. Stiamo comunque parlando di due giocatori di basket diversi.”

Il gioco di James, ha continuato Payton, è forse più simile a quello di Magic Johnson:

“Penso che LeBron sia più vicino a Magic. Può essere efficace da 1 e da 5, può giocare in tutte le posizioni in campo. Passa la palla, rende tutti migliori intorno a lui. La gente lo critica spesso dicendo: ‘Perché non ti prendi mai l’ultimo tiro e la passi al tuo compagno?’; semplicemente perché questo è il modo in cui lui gioca a basket. Bisogna lasciarlo fare in questa maniera. Mette sempre i suoi compagni nella posizione di fare bene il loro lavoro.”