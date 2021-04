Paolo Banchero alla numero 1 nel Mock Draft NBA 2022

Paolo Banchero, nonostante non abbia ancora calcato il parquet del Cameron Indoor Stadium dell’università di Duke, gode di parecchia stima presso gli addetti ai lavori, specie in proiezione NBA. Il nativo di Seattle occupa infatti la prima posizione dell’ultimo Mock Draft 2022 redatto da ESPN, attestandosi come uno dei prospetti più intriganti del panorama mondiale, nonché pupillo privilegiato degli osservatori NBA.

Banchero, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana lo scorso giugno, era stato prontamente convocato in nazionale maggiore da coach Meo Sacchetti, desideroso di visionarlo in occasione del ritiro romano di novembre che anticipò la bolla di Tallin.

Tuttavia, un principio di attacco febbrile occorso ai danni di un componente della famiglia, questione quantomai delicata in tempo di pandemia, aveva impedito alla giovane ala di lasciare lo stato di Washington, rimandando il suo esordio con la maglia azzurra.

Banchero potrebbe dunque unirsi alla nostra nazionale per la prima volta la prossima estate, quando si definirà il roster che competerà al preolimpico di Belgrado.

La testata americana ha incluso nel proprio novero anche un altro prospetto italiano. Si tratta di Abramo Canka, esterno di proprietà della Lokomotiv Kuban, forgiatosi alla prestigiosa scuola della Stella Azzurra Roma. L’ex giocatore di Roseto occupa la trentasettesima posizione.

Dalle origini alla scelta fatta col cuore. Paolo Banchero (2002) è ufficialmente un cittadino italiano e sarà a disposizione del CT Sacchetti per vestire la Maglia Azzurra! Welcome @Pp_doesit! Benvenuto Paolo!! ➡️ https://t.co/oaXKxUZC8h#Italbasket pic.twitter.com/APlDT80fk0 — Italbasket (@Italbasket) June 23, 2020

