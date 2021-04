NBA, Zion 1, la prima signature shoe di Williamson targata Jordan Brand

A quasi due anni dalla firma del contratto pluriennale con Jordan Brand – a oggi il più ricco mai firmato da un rookie – arriva la prima signature shoe di Zion Williamson. La scarpa griffata è stata svelata nella giornata di martedì. Williamson la indosserà per la prima volta nella sfida contro i Brooklyn Nets in programma nella notte NBA tra martedì e mercoledì.

