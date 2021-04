NBA, Kevin Love: “LeBron vs Kyrie alle Finals? Sarebbe epico”

In questa particolare stagione, la sfida tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets non si è mai giocata a ranghi completi. Le due squadre, indicate ad inizio annata come le favorite per la conquista del titolo NBA, potrebbero sfidarsi alle prossime Finals dovessero superare il pericoloso percorso Playoff. Un’ipotesi presa in considerazione anche da Kevin Love, il quale ha voluto evidenziare la possibilità di uno scontro epico tra LeBron James e Kyrie Irving, ex compagni di squadra ai tempi dei Cleveland Cavaliers:

“Sarebbe “strano” vedere James e Irving competere l’uno contro l’altro, ma mi godrei la contesa. Sarebbe sicuramente interessante da vedere. Vi dirò una cosa: preparate i vostri popcorn perché sarebbe uno spettacolo senza precedenti. Se tutti dovessero stare bene da entrambe le parti, potrebbe venir fuori una finale davvero incredibile tra Hall of Famer. Sarebbe un po’ strano, ovviamente, vedere i miei ex colleghi e ragazzi con cui ho giocato e che amo, rispettivamente, confrontarsi in squadre opposte nella Eastern e Western Conference. Ma ancora una volta, penso ci divertiremmo tutti a guardarli!”

I Lakers di James si trovano attualmente al quinto posto nella Western Conference, mentre i Nets di Irving sono una partita di distanza dei Philadelphia 76ers ad Est.

