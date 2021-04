NBA, Joel Embiid commenta la difesa di Draymond Green

I Philadelphia 76ers sono reduci dalla sconfitta contro i Golden State Warriors per 107 a 96. Oltre a Stephen Curry, il quale continua a macinare record su record, grande protagonista del match è stato Joel Embiid. Il camerunense, uno dei canditati principali alla vittoria dell’MVP, ha realizzato 28 punti, raccolto 13 rimbalzi e fornito 8 assist.

Tuttavia, l’eccellente prestazione non è servita ai Sixers per evitare la sconfitta. Non solo Steph Curry ha contribuito alla vittoria degli Warriors, ma anche l’asfissiante difesa di Draymond Green. A questo proposito, nel dopo partita è stata chiesta ad Embiid la propria opinione sul difensore della franchigia californiana:

“È sicuramente un ottimo difensore. Mentirei sei dicessi il contrario. Difende molto bene nell’uno contro uno. Per di più è molto intelligente.”

Parole di grande stima. Nonostante ciò, Embiid non ritiene che Green sia in grado di marcarlo:

“Durante la partita, quando ha dovuto marcarmi in uno contro uno, è uscito per cinque falli. Questo significa che ci sono molti altri ragazzi in grado di difendere in questa lega.”

Il camerunense rispetta sicuramente Green come giocatore e difensore, ma non lo considera il migliore nella lega. Molto probabilmente l’incontro della notte sarà l’ultimo fra le due squadre nel corso della stagione. Per assistere ad un altro avvincente duello dovremo aspettare la prossima.

