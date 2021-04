NBA, Brad Stevens su Jabari Parker: “Esordio positivo”

Per l’ex seconda scelta assoluta al Draft NBA del 2014 Jabari Parker non sono state affatto semplici le ultime stagioni nella lega. Infatti l’ex giocatore dei Milwaukee Bucks ha cominciato la scorsa annata tra le fila degli Atlanta Hawks, per poi essere scambiato con i Sacramento Kings, prima che la stagione venisse sospesa causa Covid-19.

Con la franchigia californiana Parker non è stato impiegato con continuità, per poi essere tagliato a a marzo. La firma con i Boston Celtics può rappresentare il riscatto decisivo per il giocatore, subissato da numerosi infortuni nel corso della carriera. Parker ha debuttato nella vittoria contro gli Warriors realizzando 11 punti e raccogliendo 4 rimbalzi, dopo essere subentrato dalla panchina.

Here was Jabari Parker’s most impressive bucket from his Celtics debut. Out of a timeout, they ran a play that got him a duck-in near the restricted area. From there, he just went to work. pic.twitter.com/Q9tGlG2M1H

— Jay King (@ByJayKing) April 18, 2021