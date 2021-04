NBA, Taylor Jenkins: “Fantastica vittoria contro i Bucks”

Taylor Jenkins, capo allenatore dei Memphis Grizzlies, è molto soddisfatto della sua squadra. I Grizzlies stanno disputando una buona stagione e attualmente la franchigia del Tennessee occupa l’ottava ad Ovest con il record di 29-26. Nella scorsa notte, i Grizzlies hanno superato un test importante uscendo trionfanti dalla sfida contro i Milwaukee Bucks.

Con questa vittoria Memphis rafforza – per quanto possibile – l’ottavo posto nella Western Conference. Taylor Jenkins ha voluto lodare la sua squadra per la grandissima prestazione dei suoi contro una delle squadre più forti della NBA. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato benissimo. È stata una fantastica vittoria contro i Bucks. Abbiamo vinto tutti i quarti e la squadra continua a crescere. Questa vittoria è fondamentale per noi, anche perché l’abbiamo fatto in trasferta contro una delle migliori squadre della lega. Siamo stati davvero bravi in difesa, riuscendo a contrastare i loro piani. In attacco, invece, siamo stati costanti e abbiamo dato la giusta importanza anche al tiro da tre.”