NBA, Stan Van Gundy contro Mark Cuban: “Anche lui ha votato il play-in”

La formula del play-in reintrodotta dalla NBA anche per questa stagione, dopo essere stata applicata per la prima volta nella bolla di Orlando, ha scatenato diverse polemiche. Una delle più recenti è quella di Mark Cuban definendo “un errore enorme” aver riproposto in questa particolare annata il play-in. Tuttavia, Stan Van Gundy, capo allenatore dei New Orleans Pelicans, ha risposto al proprietario dei Dallas Mavericks, facendogli notare che anche lui ha votato per aver in questa stagione lo ‘spareggio’ Playoff. Queste le parole di Van Gundy, rilasciate a USA Today:

“È qualcosa di molto divertente visto che proprio Mark Cuban voleva assolutamente il play-in e ha spinto per la sua reintroduzione. Non solo ha votato a favore, ma lo rivoleva con tutte le forze. Ma ora, vista la posizione della sua squadra, critica la stessa formula votata da lui.”

Ricordiamo che il torneo del play-in terrà impegnate le squadre dalla settima alla decima posizione di ogni Conference. Difatti, le speranze dei New Orleans Pelicans, attualmente undicesimi con il record di 25-31, di fare i Playoff dipende proprio dal play-in.

