NBA, Gregg Popovich su Devin Vassell: “È un ottimo giocatore”

I San Antonio Spurs sono reduci dalla grande vittoria nei confronti dei Phoenix Suns per 111-85. Una delle notizie più positive per i texani è stata la grande prestazione del rookie Devin Vassell. Il prodotto di Florida State ha realizzato 18 punti con 4-6 dalla linea da tre punti per un totale di 24 minuti di gioco.

Gregg Popovich ha elogiato la grande partita del giovane giocatore:

“Ha molte qualità: è un ottimo tiratore, è versatile, ha una buona visione di gioco, sta migliorando dal punto di vista difensivo. Inoltre dà sempre il massimo durante gli allenamenti. È veramente un bravo ragazzo.”

Dette da Popovich, queste parole suonano come un’investitura. Grazie a questa prestazione, gli Spurs sono riusciti a domare contro pronostico i Suns, secondi nella Western Conference. Tutto ciò nonostante la pesante assenza di DeMar DeRozan.

Nella sua prima stagione nella NBA, Vassell viaggia a medie di 5.3 punti, 2.8 rimbalzi e 0.9 assist nelle 45 partite disputate in uscita dalla panchina. Le sue percentuali sono più che rispettabili: 41.4% dal campo e 40.8% da tre punti. Gli Spurs attualmente occupano il decimo posto della Western Conference con un record di 27-28. Staremo a vedere se il rookie riuscirà a mantenere questo rendimento anche nelle prossime partite.

