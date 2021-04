NBA, 44 punti per Tatum: “Ho guadagnato il rispetto di Curry”

La partita di stanotte tra Celtics e Warriors al TD Garden rimarrà negli annali. Jayson Tatum e Stephen Curry hanno regalato due prestazioni impressionanti, con la vittoria che alla fine è andata proprio alla squadra di casa. Nei 40 minuti passati sul parquet, Jayson Tatum ha messo a referto una doppia doppia da 44 punti e 10 rimbalzi, tirando 16/25 dal campo e 5/9 da tre. A fine partita Curry (47 punti per il due volte MVP) è andato a complimentarsi con lui, e quando i giornalisti hanno chiesto a Tatum cosa si fossero detti, il giocatore dei Celtics ha risposto:

Lo stesso Curry a fine partita ho lodato il giovane avversario, dicendo:

“Gli ho detto che è un avversario molto difficile. Puoi dire che il gioco è diventato più lento per lui. Il modo in cui riesce a scegliere quello che fare e come riesce a gestire la partita. Sta tirando molto meglio dal perimetro, ma quando il gioco diventa più lento per te, non so quanto tempo ci ha messo a farlo, ma è in quel momento che diventi davvero letale. Con le sue abilità, la sua taglia fisica e il sistema in cui gioca, è un talento altissimo. Un talento supremo”