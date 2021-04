Jaylen Brown trascina i Boston Celtics nella vittoria di questa notte contro i Los Angeles Lakers: 40 punti, accompagnati da tre assist e nove rimbalzi, per il numero 7 di coach Stevens. La gara di questa notte è stata la prima, dall’inizio della pandemia, con i tifosi presenti allo Staples Center: 1.915 i tifosi presenti nell’arena.

Jaylen had himself a night in LA Taking Care of Business presented by @bentleyu pic.twitter.com/GYmuA1Xsfi — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 16, 2021

Giocare un classico della NBA davanti ai tifosi e, soprattutto, vincerlo è stata una bella sensazione per Jaylen Brown che, nel post-partita, parla della partita:

“Volevo giocare ed essere aggressivo e dare il massimo perché, indipendentemente da chi ci sia in campo, sono entusiasta di giocare una partita del genere: Celtics-Lakers è la partita che tutti i bambini sognano di giocare. Essendoci dei fan dei Lakers nell’arena c’era una bella energia che ha reso più bella la vittoria”

"The Celtics-Lakers matchup is a matchup kids dream about" Quote of Note presented by https://t.co/Av8GdCAzPA pic.twitter.com/EesZ2ReAf1 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 16, 2021

La prestazione di Jaylen Brown non è passata inosservata, ovviamente, neanche a coach Brad Stevens che, nell’intervista post partita, commenta così la gara del suo numero 7:

“Oggi è stato straordinario, segnava dal campo, da tre e ha fatto un ottimo lavoro in entrambe le fasi: era in serata ed è stato grande. Non mi sorprende più di tanto perché durante la stagione ha fatto prestazioni simili, forse non registrando gli stessi numeri, ma comunque importanti. Migliora sempre di più e se continuerà a farlo per noi sarà un bene, perché ci dà più soluzioni”

Brad Stevens offers high praise for Jaylen Brown after his 40-point night pic.twitter.com/K80IIGNvV9 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 16, 2021

Con i 40 punti di Jaylen Brown, i 15 di Tatum e Pritchard – subentrato dalla panchina -,per i Boston Celtics è arrivata la quinta vittoria consecutiva, confermandosi al quinto posto nella Eastern Conference: ora, nella notte tra sabato e domenica, ospiteranno i Golden State Warriors.

