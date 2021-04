NBA, Jayson Tatum da record: è il più giovane Celtics a segnare almeno 50 punti

In una stagione finora caratterizzata da più bassi che alti, i tifosi al TD Garden hanno decisamente avuto modo di sorridere stanotte. Non solo i loro Boston Celtics hanno superato degli agguerriti Minnesota Timberwolves 145-136 dopo un OT, ma hanno anche visto riscrivere la storia della loro franchigia. Jayson Tatum, 23 anni compiuti il mese scorso, diventa il più giovane Celtics a segnare almeno 50 punti in una partita, togliendo questo record alla leggenda biancoverde Larry Bird che riuscì nell’impresa all’età di 26 anni.

Ma non è tutto. Tatum diventa inoltre il primo Celtics a far registrare almeno 50 punti e 10 rimbalzi in una partita da quando Bird ci riuscì nel 1989. Una notte da ricordare per il giocatore ex Duke.

Al suono della sirena saranno 53 i punti finali per Jayson Tatum (career high), conditi da anche dieci rimbalzi e quattro assist. Notevole anche l’efficienza al tiro, visto il 16-25 dal campo, incluse sei triple realizzate sulle dieci tentate. Infine, i suoi 53 punti diventano la seconda miglior prestazione offensiva della franchigia del Massachussetts dai 60 punti realizzati nel 1985 sempre da lui, Larry Bird.

Sul paragone con la leggenda Celtics, Jayson Tatum ha poi risposto così ai microfoni nel post partita:

“E’ difficile dirlo a parole, esprimere cosa significhi essere menzionato insieme ad uno dei più grandi giocatori di sempre. E’ un grande onore. Sono cresciuto col sogno di arrivare in NBA, ed ora che ce l’ho fatta è tutto ancora più grande di come me l’ero immaginato”

