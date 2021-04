NBA, Tristan Thompson risponde alle critiche sul suo rapporto con i compagni

I Boston Celtics sono reduci da un’importante vittoria in ottica Playoff contro i New York Knicks per 101-99. Da segnalare il ritorno in campo da parte di Tristan Thompson, il quale era assente dallo scorso 14 marzo a causa dei protocolli di salute e di sicurezza. Negli scorsi giorni, l’ex giocatore dei Cleveland Cavaliers era stato accusato via Twitter da alcuni tifosi di non essere particolarmente apprezzato all’interno dello spogliatoio.

Il giocatore, intervistato dal giornalista del The Boston Globe Gary Washburn, ha così risposto alle critiche:

“Mi è venuto da ridere quando le ho sentite. Nei miei dieci anni di militanza nella lega non ho mai avuto problemi con nessuno all’interno dello spogliatoio. Tutte queste sono solo stronzate.”

Il giocatore ha poi aggiunto:

“Non permetterò che qualche finto tifoso su Twitter rovini tutto quello che ho costruito. Buon tentativo, ma io sono più duro dell’acciaio. Non mi si può abbattere.”

Alcuni giocatori dei Celtics, fra cui Jaylen Brown e Kemba Walker, sono intervenuti in difesa di Thompson.

we love TT https://t.co/mGOrw1IRLU — Kemba Walker (@KembaWalker) March 23, 2021

Il centro ha contribuito alla vittoria contro i Knicks. Ha realizzato otto punti, raccolto sette rimbalzi e messo a segno tre stoppate in 22 minuti di permanenza sul campo. Jayson Tatum si è così espresso sul suo ritorno:

“Sono davvero felice che sia tornato. Ci è davvero mancato. La sua grande energia e prestanza fisica sono vitali per la nostra squadra.”

