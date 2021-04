NBA, 47 punti per Steph Curry: eguagliato Kobe

La partita di stanotte tra Warriors e Celtics, conclusa con la vittoria dei secondi per 114-119, ha visto un duello in campo tra Stephen Curry e Jayson Tatum. Se la giovane stella di Boston ha firmato una prestazione da 44 punti, Curry ha risposto segnandone 47, e allungando così la striscia di partite con almeno 30 punti a referto. Una striscia che è arrivata a quota dieci, uguagliando così quella di Kobe Bryant. A fine partita Curry ha parlato proprio delle recenti prestazioni, che molti considerano le migliori nella sua carriera:

A metà dell’ultimo quarto Curry ha anche sofferto un infortunio alla caviglia sinistra, riuscendo però a rimanere sul parquet. Riguardo il problema fisico, il numero 30 dei Dubs ha detto:

“È simile a quelli di cui ho già sofferto in passato. Sono riuscito a continuare a giocare, penso sia un buon segnale per quanto riguarda il dolore ma vedremo come starò domani. A questo punto non sai mai se giocherai domani, devi quasi tirare a indovinare, ma il fatto che sia riuscito a continuare è un buon segno”