NBA, Infortunio Donovan Mitchell: dovrà saltare diverse partite

Gli Utah Jazz tirano un (parziale) sospiro di sollievo. La compagine di Salt Lake City, nella vittoria di ieri contro gli Indiana Pacers, hanno dovuto assistere all’infortunio di Donovan Mitchell, il quale ha riportato un problema alla caviglia destra, costringendo il giocatore ad abbandonare la partita anzitempo. Ebbene, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, la stella di Utah ha riportato una forte distorsione alla caviglia ma gli esami strumentali approfonditi non hanno evidenziato ulteriori problematiche.

MRI on right ankle sprain of Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell revealed no structural damage, sources tell ESPN. He’s expected to miss several games before he’s cleared to return. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 17, 2021

Mitchell salterà probabilmente diverse partite prima di poter tornare in campo con i suoi compagni, prendendo come esempio i Los Angeles Lakers con LeBron James. Lo stop forzato della guardia arriva in un momento in cui stava registrando una serie di prestazioni davvero importanti. Il 24enne stava viaggiando con una media di 26.4 punti, 4.4 rimbalzi e 5.2 assist ad allacciata di scarpe, con Utah saldamente in prima posizione ad Ovest. E in serata, i ragazzi di Snyder dovranno affrontare i Los Angeles Lakers senza Rudy Gobert, Derrick Favors e Mike Conley.

Leggi Anche

NBA, il recupero di James Harden procede a gonfie vele

NBA, Julius Randle commenta i suoi 44 punti contro Dallas

NBA, Donovan Mitchell uscito per infortunio: raggi escludono frattura