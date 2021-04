NBA, il recupero di James Harden procede a gonfie vele

I Brooklyn Nets sono orfani di James Harden da circa due settimane. Il numero 13 si è infortunato nel corso del derby contro i New York Knicks andato in scena lo scorso 5 aprile, riportando un problema al muscolo posteriore della coscia destra. Un problema che lo aveva costretto a saltare anche le due partite precedenti ai Knicks. Da questo momento la squadra di coach Nash ha giocato cinque partite, sopperendo abbastanza bene all’assenza: il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte.

Dopo una dozzina di giorni dall’infortunio, il general manager Sean Marks ha affermato che il recupero di James Harden sta procedendo bene e che la guardia avrà bisogno di soltanto di uno o due allenamenti 4 contro 4 o 5 contro 5 prima di poter nuovamente scendere in campo. Queste le sue parole:

“Sperando che le cose procedano bene, Harden sarà fuori e ci raggiungerà nel giro di una gara. Ha raggiunto i suoi obiettivi fino a questo punto, continueremo a monitorarlo sperando non sia troppo lontano dal rientro.”

Tuttavia, non esiste ancora una data certa sul suo ritorno. Sulla situazione del Barba è intervenuto anche coach Nash:

“Parlando con James Harden e con le persone che sono sul campo con lui so che sta migliorando. È sulla strada giusta e spero che non ci voglia molto per vederlo tornare con noi. Però ci sono ancora altri obiettivi da raggiungere.”