Mercato NBA, Jabari Parker firma a Boston

Jabari Parker avrà un’altra occasione per dimostrare il suo valore in NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic l’ex seconda scelta al Draft 2014 si unirà ai Boston Celtics con un contratto biennale, dopo un mese di free-agency.

Jabari Parker — the former No. 2 overall pick — has agreed to a two-year deal with the Celtics, sources said. Parker, a career 14.8 points per game scorer, gives Boston some depth in frontcourt. https://t.co/MBe2PXC5Fu

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021