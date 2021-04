NBA, i New York Knicks alla striscia di vittorie più lunga in 7 anni

Dopo aver ottenuto la loro quinta vittoria consecutiva venerdì scorso contro i Dallas Mavericks, i New York Knicks sono alla loro striscia di vittorie più lunga registrata negli ultimi sette anni. New York non vinceva cinque partite consecutive dal 2014. Tom Thibodeau, coach dei newyorchesi, ha però voluto ridimensionare subito il particolare obiettivo raggiunto dai suoi:

“Sono felice? Sapete che non sono mai felice. Cerchiamo di non lasciarci coinvolgere da tutte queste cose. Non vogliamo perderci nei numeri, ma vogliamo tornare a capire cosa significa vincere. Penso che se ci prendiamo cura di tutte le piccole cose – fuori e dentro il campo – allora potremo continuare a raggiungere grandi traguardi.” “Penso che abbiamo la convinzione di poter vincere, e questa è probabilmente la cosa più importante. È iniziato così all’inizio. Non importa cosa pensano gli altri: dobbiamo giocare con una mentalità vincente. E ci stiamo riuscendo.”

I Knicks si trovano attualmente al sesto posto ad Est con un record di 30-27 in quella che è la prima stagione sulla panchina della franchigia della Grande Mela per coach Thibodeau. New York è pronta a raggiungere la sua prima postseason dalla stagione 2012-13.

New York è peraltro la terza squadra migliore per efficienza difensiva, migliorando di 20 posizioni – in questa particolare classifica – in soli 12 mesi. L’altro motivo è poi la crescita clamorosa di Julius Randle, il quale sta viaggiando con una media career high di 23.6 punti, 10.6 rimbalzi, 6 assist e il 41% di realizzazione dall’arco. I tifosi dei Knicks possono tornare a gioire.

