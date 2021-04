NBA, Spencer Dinwiddie torna? Sean Marks: “Non scommetterei contro di lui”

Pochi giorni dopo l’inizio della stagione, Spencer Dinwiddie ha subito una rottura parziale del legamento crociato anteriore. I Nets non hanno annunciato che la sua stagione è finita e quindi, da allora, ci sono state diverse speculazioni su un possibile ritorno in campo, anche perché la guardia sembra fare buoni progressi nel suo processo riabilitativo. Ieri in una conferenza stampa, Sean Marks è stato interrogato su un possibile ritorno e non ha chiuso la porta:

“Non scommetterei mai contro Spencer Dinwiddie. Ha una certa volontà di mettersi alla prova. Gli piace dimostrare che le persone si sbagliano. Chi sono io per dire che non può fare miracoli? Altrimenti mi si ritorcerebbe contro.”

Tuttavia, la priorità è chiara:

“La principale preoccupazione per Spencer deve essere la ‘salute’ a lungo termine. Si tratta di evitare di fare qualcosa che sia dannoso per la sua carriera e la sua longevità in questa lega. Se c’è un’opportunità per lui di tornare a giocare durante i Playoff, dovremo valutarlo solo quando sarà il momento. Queste sono domande giuste da fare, ma con risposte che non posso davvero dare ora perché dobbiamo vedere come progredirà nei prossimi mesi. La priorità, in ogni caso, sarà la sua salute a lungo termine.”

Leggi Anche

Mercato NBA, i Knicks mettono nel mirino Dennis Schroder

NBA, i New York Knicks alla striscia di vittorie più lunga in 7 anni

NBA, Infortunio Donovan Mitchell: dovrà saltare diverse partite