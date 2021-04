NBA, Brooklyn spera: Dinwiddie tenta il rientro lampo per i Playoff

Dopo la parziale rottura al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuta a fine dicembre dello scorso anno, le parole di Spencer Dinwiddie erano state chiare:

“Saltare tutto l’anno? Forse no”

Ai tempi, la sua espressione sembrava essere più figlia del momento rispetto a quanto sostenuto, invece, dallo staff medico accanto, pronti a definire il giocatore come fuori per tutta la stagione. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni riportate da media newyorchesi locali, il classe 1993 starebbe cercando di accelerare il rientro per poter tornare a disposizione dei Brooklyn Nets durante i prossimi Playoff.

La franchigia della Grande Mela sarà una delle grandi favorite della prossima postseason, ecco perché riavere Dinwiddie in gruppo potrebbe comunque rappresentare un segnale di fiducia per l’intero roster che nel frattempo ha accolto giocatori del calibro di Harden, Griffin ed Aldridge. E Spencer è pronto a stupire nuovamente tutti. Lui ci crede dal 29 dicembre 2020, quando aveva postato su Instagram questo messaggio:

“Ci siamo: ho una rottura parziale del legamento. Non ci sono altri danni strutturali e la cartilagine è intatta, a riprova che il lavoro che ho svolto in questi anni mi ha permesso di proteggermi. La diagnosi preoperatoria dice che l’operazione sarà semplice. Il periodo post-operatorio durante il quale non sarò in grado di portare pesi non dovrebbe essere troppo lungo. Mi hanno detto che il mio ginocchio sembra molto più giovane di quello di un tipico 27enne. Ora rimane una questione: salterò la corsa al titolo dei Nets? Ecco la mia risposta: l’abbiamo già visto, possono accadere cose folli.”

Leggi Anche

NBA, i media USA svelano gli insulti di Schroder a Kyrie Irving

NBA, Damian Lillard supera Dirk Nowitzki per numero di triple realizzate

NBA, Kyrie Irving salta la partita con Minnesota per ragioni personali