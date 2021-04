Mercato NBA, i Knicks mettono nel mirino Dennis Schroder

I Knicks stanno vivendo una stagione bellissima e sorprendente, ma non hanno ancora trovato il tanto necessario playmaker da inserire in roster. Verosimilmente, la franchigia si muoverà nella prossima offseason in questo senso. Secondo, SNY e NY Post, New York tenterà di accaparrarsi Lonzo Ball, già seguito nelle settimane precedenti alla trade deadline di marzo. Non dovesse riuscire nell’impresa, ecco che il front office virerà significativamente su Dennis Schroder. Quest’ultimo avrebbe recentemente rifiutato un’offerta di rinnovo con i Lakers (84 milioni di dollari in 4 anni, ndr) poiché desideroso di studiare tutte le sue opzioni durante l’offseason.

Ma non c’è solo lui sulla lista di New York: l’altro nome è quello di Jalen Brunson, che nelle ultime settimane si è messo particolarmente in evidenza. Peraltro, ha un contratto non è totalmente garantito con Dallas che potrebbe renderlo un restricted free agent quest’estate per impedirgli di diventare free agent nel 2022. È già tempo di calcoli nella Grande Mela. Nella speranza, nel frattempo, di arrivare ai Playoff al termine dell’attuale regular season.

