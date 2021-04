NBA Twitter Trend Topic: Week 17

Entriamo nell’ultimo mese di stagione regolare con un nuovo appuntamento targato NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

Il canestro di DeMar DeRozan regala ai San Antonio Spurs la vittoria nel derby texano. Manu Ginobili apprezza.

#TuesdayThoughts

Lo spogliatoio Warriors celebra Steph Curry, miglior marcatore nella storia della squadra.

Overwhelmed right now… #dubnation all I can say is thank you!! Taking a moment to enjoy this one. Humbled and Blessed. pic.twitter.com/gBtTcMDEOp — Stephen Curry (@StephenCurry30) April 13, 2021

Bradley Beal si spazientisce in attesa fattorino:

Penso si sia mangiato il mio cibo, dai fratello che stai facendo.

So I definitely think my @Postmates driver ate my damn food! Come on bruh lol what we doing out here — Bradley Beal (@RealDealBeal23) April 13, 2021

#WednesdayWisdom

Situazione calendario complicata per diverse squadre. 8 partite in 12 giorni per Miami, Ja Morant – saggio – risponde: Anche per noi è così.

so do we 🤷🏽‍♂️😂 https://t.co/Ib0v3m4pi5 — Ja Morant (@JaMorant) April 14, 2021

#ThrowbackThursday

Sogni che diventano realtà: Talen Horton-Tucker in campo contro Derrick Rose, non per una semplice foto.

Dreams to reality fr https://t.co/88tfZRQNet — Talen (@Thortontucker) April 15, 2021

Dopo l’annuncio improvviso del ritiro dal basket giocato, LaMarcus Aldridge ha raccolto l’affetto dei colleghi.

#FridayFeeling

Il rammarico nel vedere Dwayne Wade accostato ai Jazz dopo una vita in maglia Heat è comprensibile, lato Miami. Notizia già ufficiale e Flash accolto alla prima partita casalinga di Utah.

