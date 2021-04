NBA, Jimmy Butler commenta la sconfitta con Minnesota: “Noi umiliati”

Jimmy Butler dopo la sconfitta dei suoi Miami Heat contro i Minnesota Timberwolves, ha chiaramente lanciato un messaggio alla squadra. Dopo essere stati la sorpresa della scorsa stagione, raggiungendo anche le finali NBA, gli Heat non sono più riusciti a trovare il loro ritmo, faticando troppo in questa particolare annata. Lo sa bene Butler, il quale ne ha voluto parlare in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Una sconfitta è sempre una sconfitta. Non meritavamo di vincere questa gara. Abbiamo giocato una pessima partita in difesa. Siamo stati pessimi, sia come gruppo che come singoli. Non abbiamo giocato una buona pallacanestro. Non siamo più cattivi come una volta. Pensiamo di essere una buona squadra, ma non è così. Oggi siamo stati umiliati. Da un certo punto di vista sono contento perché se non cambiamo ora, ci ritroveremo molte volte in questo tipo di situazioni.”