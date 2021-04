NBA, Utah senza Gobert, Mitchell, Conley e Favors contro i Lakers

La marcia degli Utah Jazz, dopo lo stop improvviso contro Washington qualche giorno fa, è ripresa nella serata di ieri dopo aver regolato Indiana. La compagine di Quin Snyder non vuole certamente fermarsi qui: tra poche ore (22.30 italiane, ndr) scenderà in campo contro i Los Angeles Lakers in una sfida d’alta quota nella Western Conference. Sarà, però, una partita senza stelle, da una e dall’altra parte: se ai campioni in carica è ormai risaputa l’assenza di Anthony Davis e LeBron James, in casa Utah c’è da fare i conti con l‘infortunio di Donovan Mitchell e i forfait di Rudy Gobert, Mike Conley e Derrick Favors. Ecco perché non si può parlare di un anticipo di finale ad Ovest.

Secondo quanto riporta ESPN, Gobert e Conley hanno riportato qualche acciacco fisico nella partita di ieri contro i Pacers, mentre Favors deve ancora fare i conti con i soliti noti problemi al ginocchio destro. Per Mitchell, invece, gli ultimi esami non hanno evidenziato problemi strutturali alla caviglia, ma si pensa che il giocatore dovrà rimanere fuori dai parquet per diverse partite. Ancora da stabilire un suo piano di recupero definito.

