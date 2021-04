Vince Carter: “I Nets sono la squadra da battere”

Questa versione dei Brooklyn Nets orfana di James Harden non sembra comunque perdere un colpo. Nella notte la franchigia della Grande Mela si impone sugli Charlotte Hornets per 130 a 115 al Barclays Center. Decisivo il contributo del solito Kevin Durant, autore di 25 punti, 3 rimbalzi e 11 assist in 30 minuti di gioco, ma anche quello di Joe Harris che si appropria del titolo di miglior realizzatore dei suoi con 26 punti.

Dopo la partita, Vince Carter ha ribadito un concetto molto in voga in questi ultimi mesi: i Brooklyn Nets sono la squadra favorita per la vittoria dell’anello. Ai microfoni di SportsCenter, queste sono state le parole dell’ex otto volte All-Star:

“Attualmente, sono la squadra da battere. Continuo a dare per favoriti i Nets grazie a tutto il talento che hanno. Hanno stelle, hanno giocatori da MVP, hanno Kevin Durant, hanno Kyrie Irving e James Harden.”

Vince Carter non chiude la porta ad altre corazzate, ma ha enfatizzato la quantità di talento a disposizione dei newyorkesi. Una qualità talmente possente che, a pieno regime, non trova rivali. Neanche i Los Angeles Lakers:

“I Lakers devono difendere il titolo, vorrei vederli in salute e vorrei vedere come si mescoleranno quando torneranno tutti insieme. E possiamo dire la stessa cosa per i Brooklyn Nets. Hanno un sacco di armi a disposizione, ma se i Lakers non tornano in forma, saranno una squadra difficile da battere.”

La corsa al titolo scalda i suoi motori.

Leggi anche:

Risultati NBA: Embiid e i Sixers si aggiudicano il duello con i Clippers di Paul George, Randle è una furia nella sua Dallas

NBA, Steph Curry: Golden State è la mia priorità

Tutte le notizie di mercato