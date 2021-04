NBA, Kevin Durant sul ritiro di LaMarcus Aldridge: “Una carriera da campione”

La notizia del ritiro di LaMarcus Aldridge condivisa poche ore fa è ancora calda nell’umore degli addetti ai lavori. Moltissimi giocatori hanno espresso la loro solidarietà e la loro stima verso LMA, che ha dovuto allontanarsi definitivamente dal gioco dopo l’ultima partita in maglia Brooklyn Nets, giocata con un’aritmia cardiaca.

In occasione dell’intervista a seguito del successo dei suoi Nets 130-115 ai danni degli Charlotte Hornets di questa notte, Kevin Durant è stato interrogato proprio sulla questione e su come ha reagito una volta appreso la notizia:

“Ho parlato con lui il giorno prima che annunciasse il ritiro. Mi ha detto cosa fosse successo ed è stato un shock per me, voglio dire, mi sembrava in forma. Davvero non me l’aspettavo, era l’ultima cosa che mi sarei immaginato quando mi è arrivata la sua chiamata.

Sono felice che abbia preso questa decisione, per se e per la sua famiglia. E’ stato con noi solo un paio di settimane, ma i 15 anni che ha passato in NBA sono stati da vero Hall-of-Famer. Ricordo che quando feci la mia prima visita all’università del Texas fu proprio lui a guidarmi all’incontro. Ed oggi sapere che ha giocato con me la sua ultima partita è stato davvero speciale”