NBA, Russell Westbrook trascina Washington: “Il fallo di Zion? C’era!”

Russell Westbrook ha dimostrato nella nottata di non meritarsi il soprannome di “stat-padder”, accumulato negli anni in cui ha iniziato a macinare triple-doppie ad OKC.

Brodie ha guidato gli Wizards nella vittoria contro i Pelicans all’overtime, con il risultato finale di 117-115. L’ex numero #0 dei Thunder ha terminato la partita con un assist di distanza dalla tripla doppia, portando a casa il premio più importante, ossia la vittoria. Nei minuti finali della partita, Westbrook si è trovato in una situazione di uno contro uno contro Zion Williamson, subendo un fallo convalidato anche dopo il challenge di Van Gundy.

“Era fallo, assolutamente. Se non avessi subito fallo, la palla sarebbe entrata nel canestro.”

Chiudendo con 36 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, Russell Westbrook ha dimostrato non solo di poter portare la vittoria ai suoi, ma di essere fondamentale nei momenti clutch – nelle situazioni in cui è fondamentale chiudere la partita.

Secondo le statistiche, Russ è il migliore della lega per efficienza nei minuti finali, con 55.7% dal campo quando fare canestro è la cosa che conta di più in assoluto.

“Quando gioco so che il gioco stesso mi guiderà dicendomi cosa bisogna fare. Alcune sere sarà fare più passaggi, altre in cui dovrò aiutare di più in difesa e a rimbalzo. A volte si tratta di segnare.”

“Quando inizio a giocare, tendo a immaginare cosa possa fare per avere un impatto migliore sull’incontro. E quando la partita è in bilico, come ora, il mio lavoro è quello di segnare.”