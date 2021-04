Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma un altro decadale con i Clippers

DeMarcus Cousins ha firmato un nuovo contratto di 10 giorni coi Los Angeles Clippers. I californiani hanno deciso di trattenere il giocatore dopo aver valutato positivamente le sue 3 uscite con la canotta della squadra. Cousins ha viaggiato con una media di 6 punti e 3 rimbalzi in 9.7 minuti di permanenza sul parquet.

DeMarcus Cousins has signed a second 10-day contract with the Clippers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021