NBA, torna l’Elite Camp della G League

Torna l’Elite Camp della G League in vista dell’NBA Draft 2021. L’evento, che raccoglie giovani provenienti dal college e giocatori della seconda lega americana di basket, verrà organizzato in concomitanza con la Draft Combine, dal 19 al 21 giugno. A riportare la notizia Shams Charania attraverso il suo profilo Twitter.

Sources: The NBA is scheduled to hold the G League Elite Camp from June 19 to June 21 at same location as Draft Combine. The scouting event — which was canceled in 2020 due to the coronavirus pandemic — had five participants drafted in 2019.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021