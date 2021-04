NBA, Donovan Mitchell uscito per infortunio: raggi escludono frattura

La superstar degli Utah Jazz, Donovan Mitchell ha avuto bisogno di aiuto per uscire dal campo anzitempo, nella sfida contro gli Indiana Pacers. Mitchell ha sofferto un infortunio alla caviglia destra durante il terzo quarto e non ha fatto più fatto ritorno in campo.

Donovan Mitchell was helped off the floor by his teammates after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/yLqyJFbob0

