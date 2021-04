NBA, i media USA svelano gli insulti di Schroder a Kyrie Irving

Nell’ultima partita tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, terminata con la vittoria dei primi, un evento ‘particolare’ ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti NBA. Stiamo parlando dell’alterco avvenuto sul parquet tra Dennis Schroder e Kyrie Irving, entrambi espulsi dagli arbitri. I due giocatori, come si può notare dalle immagini, hanno battibeccato faccia a faccia nel corso del terzo quarto.

Le stesse immagini non chiariscono però il motivo per cui i due si sarebbero scaldati in quella maniera. Alcuni media americani, per mettere benzina sul fuoco, hanno quindi messo in risalto l’ultimo post di Kyrie Irving su Twitter, collegandolo a quanto successo poche ore prima contro i Lakers. Questo il messaggio apparso sui social media del giocatore numero 11 di Brooklyn:

“La parola che inizia con N è un insulto razziale! Non dovrebbe essere mai usato come termine amichevole, non dovrebbe mai essere sdoganata e il suo significato non dovrebbe essere mai capovolto. NON DOBBIAMO DIMENTICARNE MAI L’ORRENDO SIGNIFICATO E LA SUA VERA STORIA. Smettiamola di usare la parole che inizia con N, così come tutte gli altri termini razzisti che descrivono la bellissima gente della mia razza. Non siamo schiavi né N***”

The N-word is a derogatory racial slur!

It will never be…

-a term of endearment

-reclaimed

-flipped

NEVER FORGET ITS FOUL AND TRUE HISTORY!

Throw that N-word out the window, right alongside all of those other racist words used to describe my people.

We are not slaves or N’s

