NBA, Rick Carlisle commenta il game winner di DeMar DeRozan contro Dallas

Sconfitta sanguinosa per i Dallas Mavericks che nella notte hanno ceduto di fronte ai San Antonio Spurs a causa di un game winner importante segnato da DeMar DeRozan. L’asso degli Spurs ha realizzato il jumper della vittoria a pochi secondi dal termine in questo modo:

Rick Carlisle, coach di Dallas, ha motivato il mancato raddoppio sull’ex Toronto – segnalato come il giocatore con la miglior produzione media da situazione di isolamento in questa regular season – prendendosi la totale responsabilità dell’errore:

“Abbiamo scelto di restare con Dorian Finley Smith in marcatura singola su di lui ma ovviamente a rivederla ora avremmo dovuto raddoppiare. È stata una mia scelta. Colpa mia, me ne assumo le responsabilità.”

Nel post-partita ha parlato anche Gregg Popovich, il quale ha voluto fare i complimenti allo stesso DeRozan:

“DeMar è il nostro miglior realizzatore, si è preso tiri come questo per tutta la stagione, sempre con grande coraggio. Alcuni segnandoli, altri sbagliandoli, come fanno tutti. Ma lui continua a prenderseli.”