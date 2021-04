NBA, Isaiah Thomas: “Sono pronto fisicamente e mentalmente”

Dopo 14 mesi di assenza, Isaiah Thomas è tornato in NBA, firmando un 10 day contract con i New Orleans Pelicans. Nonostante il lungo stop, Thomas non ha mai perso la fiducia in sé stesso, come dichiarato al reporter di ESPN Andrew Lopez:

“Ho sempre voluto tornare in campo nonostante tutto. Io penso con la mia mentalità, se hai dei dubbi, non dovresti fare niente di quello che stai facendo. Ovviamente sono umano, in alcuni giorni è stato più difficile alzarsi rispetto ad altri, continuando a lavorare senza vedere la luce alla fine del tunnel. Ma ho la massima fede e la massima fiducia in me stesso. Le cose non sono mai state semplici per me, perché mai dovrebbero iniziare ad esserlo ora?”

La prolungata assenza di Isaiah Thomas dai campi NBA gli ha permesso di concentrarsi al massimo sul totale recupero dai suoi problemi all’anca. A causa di questo infortunio, Thomas è passato da essere un candidato MVP, un All-Star, un secondo quintetto All-NBA, a essere un giocatore ai margini della Lega. Ma ora questo brutto periodo sembra essere alle spalle:

“Sono al 102%. Mi sento più che bene. Non mi sentivo così bene da prima dell’infortunio. Non è neanche più una domanda. Ogni giorno mi alzo con il sorriso in faccia perché, onestamente, non avrei mai pensato di potermi sentire così bene di nuovo e mi sento tornato alla normalità. Fisicamente sono pronto. Mentalmente sono pronto. E sono veramente felice di essere qui.”

Isaiah Thomas potrà essere chiamato già da subito. Ai New Orleans Pelicans mancano alcuni giocatori importanti, out per infortunio. Al momento sono indisponibili Josh Hart, Alexander-Walker e Kira Lewis. Inoltre sono listati come questionable sia Zion Williamson che Brandon Ingram. Thomas ha parlato anche di questo:

“Per questi ragazzi fa schifo finire a terra, ma l’infortuni fanno parte del gioco. E’ sempre questione di mentalità. Sono in una situazione in cui, se mi danno dei minuti io ne approfitto, e sarò impattante dentro e fuori dal campo.”

