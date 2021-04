NBA, rinviata Timberwolves-Nets di stanotte

È arrivata l’ufficialità. La sfida di stanotte tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets è stata posticipata a data da destinarsi a seguito dei disordini a scoppiati a Minneapolis dopo l’uccisione di Daunte Wright, ragazzo afroamericano ucciso dalla polizia nella periferia della città del Minnesota. Un’altra violenza della polizia che ha fatto nascere nuove proteste da parte del movimento Black Lives Matter e non solo.

The Timberwolves-Nets game tonight has been postponed in wake of police shooting of Daunte Wright in Minnesota, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2021

La conferma della notizia è arrivata sia da Woj, insider per ESPN, sia da Shams Charania di The Athletic e Stadium. Già la MLB, la lega di baseball, aveva deciso di posticipare l’incontro tra i Twins e i Red Sox in programma stasera al Target Field di Minneapolis. E anche la partita di NHL dei Minnesota Wild dovrebbe subire la stessa sorte, sempre secondo la reporter Malika Andrews.

Come detto, la NBA non ha ancora annunciato la data per giocare la partita in programma per stanotte. Secondo alcune indiscrezioni, arrivate sia da Woj sia da Charania, i Wolves e i Nets potrebbero giocare nella notte italiana di martedì. Nessuna delle due squadre è impegnata in una partita domani notte, e se la situazione dei disordini dovesse migliorare, potrebbe essere la migliore data per il recupero. I Minnesota Timberwolves giocheranno la prossima partita sempre in casa, al Target Center, nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Bucks. I Nets nella stessa notte saranno invece impegnati in trasferta contro i Philadelphia 76ers, in uno scontro che potrebbe valere per la vetta della Eastern Conference.

