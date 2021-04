Mercato NBA, Alize Johnson firma un pluriennale con i Brooklyn Nets

L’ala grande dei Brooklyn Nets, Alize Johnson, si è guadagnato un contratto pluriennale con la franchigia newyorchese. La notizia è stata riporta da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Forward Alize Johnson has agreed to a multi-year deal with the Brooklyn Nets worth up to $4.1 million, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. Johnson's productivity parlayed two consecutive 10-day contracts into the new deal with the Nets.

