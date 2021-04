Mercato NBA, Khem Birch firma con i Toronto Raptors

I Toronto Raptors hanno ufficialmente firmato Khem Birch. Il giocatore arriva in Canada dopo essersi liberato dagli Orlando Magic grazie ad un accordo di buyout arrivato nella giornata di giovedì scorso.

Il nativo di Montreal si divideva il parquet con i centri Wendell Carter Jr. e Mo Bamba in quel di Orlando, ma ora potrà godere di più minuti in una squadra che ha bisogno di profondità in attacco. Chris Boucher e Aron Baynes sono gli unici ‘big man’ che Toronto ha sotto contratto. L’arrivo del lungo può essere letto anche sotto questo punto di vista.

Birch ha una media di 5.3 punti e 5.1 rimbalzi in 19.8 minuti a partita in 48 presenze in questa stagione. Ha fatto il suo debutto in NBA con i Magic durante la stagione 2017-18 dopo essere stato Undrafted nel 2014.

Leggi Anche

NBA, i Minnesota Timberwolves vicini alla cessione: i dettagli

NBA, nuovo record dei Blazers firmato da Kanter

Mercato NBA, i Philadelphia 76ers firmano Anthony Tolliver