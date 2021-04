NBA, Shaquille O’Neal ha regalato ad uno sconosciuto l’anello di matrimonio

Shaquille O’Neal è sempre stato famoso per la sua generosità. L’ultima trovata di Shaq lo ha visto regalare ad uno sconosciuto l’anello di matrimonio per la proprio fidanzata. In un video divenuto virale su Instagram, si vede l’ex giocatore dei Lakers pagare con la propria carta di credito l’anello di fidanzamento di un incredulo cliente.

Shaq ha così commentato il suo gesto al TNT Postgame Show:

“Ero alla ricerca di alcuni orecchini ad anello in una gioielleria. Ad un certo punto ho visto un ragazzo che domandava alla cassiera quanto costasse l’anello. Allora mi sono detto: ‘Perché non regalarglielo?’. Non dirò quanto ho pagato, ma è una cosa che faccio spesso.”

Secondo quanto riferito da Shaq, il ragazzo ha inizialmente rifiutato il regalo, per poi cambiare idea di fronte alle insistenza di una leggenda della pallacanestro come O’Neal. Come detto in precedenza, questo non è il primo gesto di generosità dell’ex star dei Lakers: una volta regalò dieci paia di scarpe ad alcuni ragazzi e ogni anno – durante le festività natalizie – è solito donare regali ai bambini meno fortunati.

