NBA, il presidente dei Golden State Warriors annuncia le dimissioni

Infatti, è stato reso noto oggi che il presidente Rick Welts, membro della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, andrà in pensione al termine della stagione 2020-21.

A 68 anni dunque, Welts decide di lasciare le redini della franchigia dopo aver lavorato 46 anni nella NBA, introducendo cambiamenti importanti e necessari che tutt’oggi sono presenti e apprezzati anche dai tifosi.

La sua carriera nel campionato di basket più seguito al mondo è iniziata nel 1969 come raccattapalle dei Seattle SuperSonics, ottenendo nel corso degli anni posizioni sempre più importanti fino a raggiungere nel 1982 l’incarico di dirigente della NBA, divenendone vice presidente esecutivo, responsabile marketing e presidente di “NBA Properties” fino al 1999.

Nel 2011 è arrivata la chiamata dei Warriors, per i quali ha iniziato a lavorare fin da subito come presidente.

Nonostante tutto, Welts ha dichiarato che rimarrà sempre legato alla franchigia, la quale ascolterà i suoi suggerimenti in caso di necessità. Inoltre la dirigenza ha già fatto sapere che con ogni probabilità entro una settimana nominerà il nuovo presidente.

Queste le parole di Welts rilasciate su The Undefeated in merito alle dimissioni:

“Una delle cose in cui ritengo di essere bravo è sapere riconoscere il momento giusto per lasciare una posizione. Adesso, per me è il momento perfetto. Quando l’anno scorso stavamo discutendo sul pensionamento, nessuno avrebbe mai immaginato l’inizio di una pandemia. Andarsene in un momento del genere sarebbe stato controproducente per me e l’organizzazione. Ora che abbiamo l’autorizzazione per far entrare i tifosi, si spera che già da adesso fino al prossimo anno la situazione migliori sempre di più. Sono pronto. L’organizzazione è pronta. Ho fatto tutto ciò che ero in grado di fare ed è ora che porti la mia esperienza in un nuovo contesto”.