NBA, Victor Oladipo fuori almeno per quattro partite

Mercoledì notte, i Miami Heat trionfano all’AmericanAirlines Arena contro i Los Angeles Lakers per 110 a 104. La nota positiva, però, è accompagnata da una negativa: l’infortunio di Victor Oladipo. Il numero 4 è uscito nel corso dell’ultimo quarto dopo una schiacciata a canestro: atterraggio, dolore, cambio. E questo episodio desta preoccupazione, poiché si tratta dello stesso ginocchio destro infortunatosi già seriamente nel 2019.

L’apprensione continua in casa Heat poiché, come riportato da Bleacher Report, Victor Oladipo non prenderà parte alla catena di quattro partite contro squadre della Western Conference in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il team di coach Spoelstra giocherà in sequenza con Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves e farà ritorno in casa il 18 aprile ospitando i Brooklyn Nets.

Arrivato il 25 marzo scorso il classe ’92 ha disputato solo quattro partite con gli Heat, in cui ha realizzato una media di 12.0 punti, 3.5 rimbalzi e 3.5 assist. I Miami Heat siedono momentaneamente al sesto posto della Eastern Conference con 27 vittorie e 25 sconfitte. Con ancora 20 gare da giocare, la franchigia della Florida è in piena lotta con gli Charlotte Hornets e gli Atlanta Hawks per il quarto posto. E occhio ai Celtics in piena volata. C’è bisogno anche di Oladipo per sopravvivere.

