NBA, infortunio Patrick Beverley: out per almeno tre settimane

L’infermeria di casa Los Angeles Clippers continua a dare pessime notizie. Patrick Beverley si è sottoposto nella giornata di venerdì ad un’operazione alla mano sinistra per riparare la frattura di un metacarpo subita durante la partita poi vinta 113-103 contro i Phoenix Suns la notte prima. Il giocatore verrà rivalutato tra circa tre settimane.

Los Angeles Clippers say Patrick Beverley suffered a fracture in his left hand and underwent surgery that’ll keep him sidelined at minimum 3-4 weeks. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 10, 2021

Patrick Beverley era appena ritornato a disposizione di coach Ty Lue dopo uno stop di dodici partite a causa di un disturbo al ginocchio. Aveva inoltre dovuto mancare una manciata di partite ad inizio stagione, sempre per via dello stesso infortunio. Una stagione davvero difficile per la guardia, ma non quanto la situazione in generale dell’infermeria losangelina.

Serge Ibaka sta lottando contro un disturbo alla schiena e non ha potuto giocare nemmeno nell’ultima uscita contro gli Houston Rockets vinta 126-109. Fuori anche Paul George e Rajon Rondo, tenuti a riposo in via precauzionale dopo i loro recenti guai fisici.

Così coach Ty Lue sull’infortunio di Beverley

“E’ dura. Pat è davvero un grande lavoratore e ha fatto di tutto per poter tornare a giocare e darci una mano in campo. Vederlo doversi fermare alla seconda partita dopo il rientro è frustrante. Ma è un guerriero e tornerà il prima possibile”

Il supporto del giocatore ex Rockets è effettivamente tangibile: con Beverley nella line-up i Clippers nelle ultime tre stagioni hanno un record di 107-53, che si abbassa a 26-22 senza di lui. Con una Western Conference sempre più trafficata, i Los Angeles Clippers dovranno stringere i denti per difendere il loro terzo posto.

