Mercato NBA, Gary Payton II firma con Golden State

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania di The Athletic, Gary Payton II sarebbe sul punto di firmare un contratto decadale con i Golden State Warriors.

Il giocatore, figlio di Gary Payton, Hall-of-Famer e campione NBA con i Miami Heat nel 2006, è reduce da un’ottima stagione in G-League con la maglia dei Raptors 905. Payton ha dato prova di grande solidità soprattutto nella metà campo difensiva, vincendo il Defensive Player of the Year di categoria ed emulando, seppur con le debite differenze, quanto fatto dal padre, DPOY NBA nel 1996.

Dopo quattro anni trascorsi al college, Payton non venne selezionato in sede di Draft. Dal 2016 la sua carriera professionistica è sempre stata scandita da un continuo nomadismo, condizione che lo ha visto passare di continuo dalla lega di sviluppo alla NBA, dove vanta 64 partite, e viceversa.

