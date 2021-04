NBA, rissa Lakers-Raptors: comunicate le sanzioni

Con due minuti e ventiquattro secondi sul cronometro del primo quarto di gioco, la sfida tra Lakers e Raptors, andata in scena lo scorso martedì, ha preso un indirizzo tutto tranne che cestistico. OG Anunoby, lanciato a canestro in contropiede, è stato fermato fallosamente da un Dennis Schroder che, dopo aver protratto la trattenuta oltre il dovuto, è stato scaraventato a terra dal giocatore britannico.

Il tutto è degenerato in uno scontro collettivo che ha coinvolto parecchi altri membri delle due franchigie, poi sedato dai direttori di gara tramite la pronta espulsione dello stesso Anunoby e di Montrezl Harrell, inseritosi furiosamente nel litigio.

La NBA ha preso repentini provvedimenti a riguardo, sospendendo per una partita Fred VanVleet, DeAndre’ Bembry (Raptors) e Talen Horton-Tucker (Lakers), colpevoli di aver partecipato al parapiglia, nonostante si trovassero in panchina in quel momento.

In aggiunta, Anunoby ed Harrell dovranno pagare un’ammenda rispettivamente di $30 000 e $20 000. La risposta di Fred VanVleet, una volta venuto ufficialmente a conoscenza della squalifica, non si è fatta attendere:

Leggi anche:

NBA, rissa tra Lakers e Raptors: espulsi Harrell e Anunoby

Mercato NBA, Khem Birch lascia Orlando in direzione Toronto

Mercato NBA, Gary Payton II firma con Golden State