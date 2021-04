NBA, LeBron James avverte la concorrenza: “Stiamo per tornare”

Nelle ultime settimane i Los Angeles Lakers – complici gli infortuni di LeBron James e Anthony Davis – sono in grande difficoltà. Le due stelle della franchigia losangelina sono fuori rispettivamente da dieci e ventiquattro partite, e le loro assenze si stanno facendo sentire. I Lakers hanno infatti perso sette delle ultime undici gare, e con un record di 32-20 sono sprofondati al quinto seed della Western Conference. Ma finalmente arrivano delle buone notizie per i gialloviola.

LeBron, attraverso un post su Instagram che lo ritrae insieme a Anthony Davis, ha detto:

“Il meteorologo dice che il tempo cambierà presto e che una tempesta sta arrivando. Gente, preparatevi e prendete le giuste misure per stare al sicuro”

Un post criptico, che fa però ben sperare per i tanti tifosi Lakers, e i fan NBA in generale, che non vedono l’ora di vedere il ritorno sul parquet di due dei migliori giocatori della lega. All’età di 36 anni – 37 a dicembre – LeBron James rimaneva tra i favoriti per il premio di MVP prima dell’infortunio. Le sue medie (25.4 punti, 7.9 rimbalzi e 7.9 assist in 41 partite) parlano chiaro, così come i risultati con lui in campo. Anthony Davis, arrivato a L.A. da ormai due anni e fresco di rinnovo nella offseason, non ha forse avuto numeri tanti impressionanti, ma il suo impatto in attacco e in difesa è fondamentale, soprattutto per le ambizioni di Playoff.

Playoff che inizieranno tra poche settimane – la data d’inizio è prevista per la terza settimana di maggio – e siamo sicuri che LeBron e AD saranno pronti e carichi per provare a ripetere il successo dello scorso anno. La concorrenza è agguerrita, ci sono i Nets ma anche tanti rivali pericolosi nella stessa Western Conference, ma i Lakers rimangono sempre tra i favoriti per le Finals.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Thunder firmano Gabriel Deck dal Real Madrid

NBA, Draymond Green ritorna sulla lite avuta con Kevin Durant

NBA, Drummond parla dei Lakers dopo aver giocato la sua prima partita completa